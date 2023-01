Seneffe réitère son opération Rénov’Energie: «On vous accompagne gratuitement dans toutes les étapes de votre rénovation énergétique»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour rappel, l’opération Rénov’Energie aide les candidats rénovateurs dans toutes les étapes pour réduire considérablement leurs factures d’énergie. Les travaux envisageables en isolation totale ou partielle concernent l’isolation thermique du sol, le remplacement de vitrages, de châssis ou du système de chauffage, la rénovation de l’éclairage (LED) et de la toiture, et le placement de solaires photovoltaïques et thermiques… Ce service vous aide aussi à trouver des solutions pour autofinancer les travaux.