Plus de 200 tués et 52.000 civils en fuite au cours des six dernières semaines en République Démocratique du Congo

« Des attaques ont également lieu dans la province voisine du Nord-Kivu, où une recrudescence des affrontements a lieu depuis mars 2022 et où 521.000 personnes ont fui pour sauver leur vie face aux bombardements aériens et au recrutement forcé par des groupes armés. Quelque 120.000 personnes ont gagné les abords de Goma, où elles jouissent d’une sécurité relative, portant leurs effets personnels sur la tête et leurs enfants sur le dos. Au total, 2,1 millions de personnes sont déracinées dans cette province ravagée par les conflits » ajoute-t-elle.

Afin de soutenir la population, le HCR a encore besoin de 233 millions de dollars pour venir en aide aux déplacés internes et aux réfugiés en RDC. Selon ses calculs, plus de 5,6 millions d’individus sont déportés en RDC, ce qui constitue la plus grande population déplacée du continent africain et l’une des plus importantes au monde.