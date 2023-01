Un compromis proche pour que Stavelot et Malmedy touchent le pactole du GP F1 de… 2005

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Issue proche, très vraisemblablement, dans la saga des taxes communales dues sur le Grand Prix de Formule 1 de 2005. La manche belge des Formule 1 avait été organisée par Didier Defourny, qui avait pris la main en 2004 et 2005, dans la foulée du GP annulé en 2003 en raison de l’interdiction de la pub sur le tabac. Mais le promoteur n’avait pas accordé son violon avec ceux des deux communes sur le territoire desquelles se situe le circuit, Stavelot et Malmedy. Depuis, le litige s’était enlisé. D’autant que DDF1 était tombée en faillite et que désormais, il fallait traiter avec le curateur, Me Jean-Luc Paquot.