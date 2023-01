La Commission européenne propose des corridors «bzzz» pour lutter contre le déclin des abeilles sauvages

« Aujourd’hui, une espèce d’abeilles, de papillons et de syrphes sur trois est en train de disparaître dans l’UE », a commenté le commissaire à l’Environnement, Virginijus Sinkevicius.

L’Union européenne s’est déjà fixé l’objectif de renverser le déclin des pollinisateurs d’ici 2030, mais « les citoyens réclament de plus en plus d’actions décisives », reconnaît la Commission dans un communiqué, en évoquant la récente initiative citoyenne européenne « Sauvons les abeilles et les agriculteurs ».