Scène d’horreur à Wanze: René, qui venait de recevoir un petit chien pour combler sa solitude, a égorgé l’animal parce qu’il aboyait, «il l’a laissé se vider de son sang!»

C’est une belle histoire qui a brusquement tourné au drame. Installé dans une résidence service à Wanze (province de Liège), René, 71 ans, lançait il y a quelques jours une bouteille à la mer en partageant sur les réseaux sociaux son envie de trouver une compagnie animale. Depuis le décès inopiné de son chien Bouba, 10 ans, René ne faisait que broyer du noir.

« Je n’ai plus de nouvelles de ma famille, ni de mes amis. Ici, je ne vois plus personne. La présence d’un animal est tellement réconfortante dans ces moments-là », nous confiait-il.

200 km de route

René a gardé le coussin sur lequel sautait son chien Bouba. - C.Q.

Touchés par son récit et le cœur sur la main, Anaïs et Matthias, originaires de Colfontaine (Mons), se sont empressés de prendre contact avec le septuagénaire pour organiser une rencontre. « Ça nous fait plus de 200 kilomètres de route mais nous tenions à lui présenter Pantoufle, notre bichon maltais de presque quatre ans. On avait vraiment envie d’aider ce monsieur solitaire », explique Matthias.