Vanessa voit sa voiture prendre feu devant chez elle, en pleine nuit, à Couillet: «En panique, je n’arrivais plus à respirer!»

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h45, Vanessa s’est réveillée brusquement. Une « lumière » provenant de l’extérieur l’a sortie du sommeil. La riveraine regarde par la fenêtre, et voit sa voiture en feu juste devant son domicile, rue de Gilly à Couillet. Directement, elle téléphone aux pompiers et trouve refuge à l’arrière de l’habitation. Vanessa n’ose pas sortir par la porte d’entrée, car la voiture incendiée est juste devant et les flammes sont très impressionnantes.