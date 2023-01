La Belgique et Recorded Future s’associent pour améliorer la cybersécurité dans le pays

Comme la Belgique et ses habitants sont confrontés à un paysage diversifié de cybermenaces, la première autorité de cybersécurité du pays avait déjà choisi Recorded Future pour aider à mettre en œuvre la stratégie nationale de cybersécurité 2.0.

« Recorded Future fournit au CCB les renseignements exploitables nécessaires pour analyser et distribuer des informations sur les menaces, les vulnérabilités et les attaques contre les systèmes d’information et de communication des secteurs vitaux de la Belgique, notamment les infrastructures critiques, les systèmes gouvernementaux et les données essentielles », expose le directeur du CCB, Miguel de Brucker.