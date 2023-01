Le 11 et 12 février, les concours Deru et Vieuxtemps présentent leurs violonistes demi-finalistes et finalistes, à Verviers

Le samedi 11 et dimanche 12 février prochain, les concours « Deru » et « Vieuxtemps » auront l’honneur de présenter leurs violonistes demi-finalistes et finalistes dès 14h, au Conservatoire de Verviers. Destinés à des violonistes déjà confirmés et proches d’une carrière professionnelle, ils ont permis de mettre en lumière des violonistes tels que Carlo Van Neste, Arthur Grumiaux ou encore Marcel Debot.

La proclamation aura lieu à 18h avec une remise officielle des différents prix. Pour le concours « Vieuxtemps », le 1er prix s’élève 2.500 €, le 2ème à 1.250 €, et le prix du public offert par le Centre Culturel de Verviers octroie 500 € au gagnant. Pour le concours « Deru », le grand gagnant remportera 1.000 €, le 2ème prix s’élève à 500 € et enfin le prix du public octroie 250 € au gagnant. Le jury sera composé de plusieurs pointures dans le domaine, à savoir Véronique Bogaerts (entre autres professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles), Jean-Gabriel Raelet (concermeister de l’Opéra Royal de Wallonie) ou encore Olivier Giot (premier violon premier soliste à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège).