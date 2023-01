Le dialogue de sourds se poursuit entre direction et syndicats des groupes Mestdagh et Intermarché

« Les renseignements reçus lors du conseil d’entreprise ne font que confirmer notre sentiment, à savoir qu’il n’y a pas de garantie de maintien des droits des travailleurs. Et même si celle-ci existait, elle pourrait disparaître extrêmement vite », s’inquiète Myriam Delmée, du Setca. Les syndicats demandent à cet égard que les garanties de maintien d’emploi apportées par Mestdagh et Intermarché disposent d’une tournure juridique coercitive.

Censé apaiser les tensions entre la direction et les syndicats, le conseil d’entreprise a eu l’effet inverse. Les syndicats se disent en effet encore plus sceptiques quant au basculement des magasins intégrés vers un modèle de franchise.

En outre, les organisations syndicales souhaitent que la direction propose des solutions alternatives aux travailleurs qui ne veulent plus s’engager auprès d’Intermarché. « On sait très bien que certains profils de travailleurs, tels que les personnes âgées ou pourvues de restrictions médicales, n’intéressent pas les franchisés. Les postes à responsabilités, qui plus est, sont souvent bien moindres dans les structures franchisées. De nombreuses questions se profilent pour les futurs travailleurs, et les réponses que nous obtenons nous font rester sur notre faim », explique la syndicaliste.