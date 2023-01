Scène interpellante à la prison de Jamioulx: des détenus filmés en train d’escalader à mains nues les grillages! (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les deux vidéos datent de l’été dernier et concernent, toutes les deux, la prison de Jamioulx (province du Hainaut). Disponibles sur Tik Tok, elles montrent la vie des détenus au préau. Sur la première, il fait beau et les détenus se baladent en t-shirt, voire torse nu. On peut y voir un détenu aider un autre, en le portant sur son dos, à prendre appui sur lui pour pouvoir ensuite gravir les 2 à 3 derniers mètres qu’il lui reste à franchir pour passer de l’autre côté d’un grillage haut de 5 à 6 mètres environ.

Une fois derrière le grillage, le détenu va se promener. Va-t-il récupérer un pacson de drogue ou autre ? On ne le sait pas. Tout au plus, le voit-on revenir brièvement sur... un vélo jaune avant de revenir dans son préau, après avoir effectué un signe de joie. La vidéo a été filmée par un autre détenu, au départ d’une cellule.