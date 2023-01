Giga-projet de kots dans l’Eldo, rue de la Montagne à Charleroi: l’investisseur est le célèbre avocat qui a fait venir Roberto Martinez en Belgique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On l’a déjà évoqué dans nos colonnes, la galerie de l’Eldo sera bientôt transformée en logements estudiantins. Pour ceux qui ne visualiseraient pas le bâtiment en question, il s’agit du grand édifice en verre situé au coin de la rue de la Montagne et du boulevard de l’Yser. Un permis a été délivré pour y créer environ 170 kots, et non 140 comme annoncé dans un premier temps, avec toujours un parking, et quelques commerces au rez-de-chaussée.

L’édifice sera modifié en profondeur.