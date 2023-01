Après trois ans d’absence, les soumonces animent de nouveau les rues à Fontaine et Forchies: «Le Carnaval des enfants aura aussi lieu»

Le samedi 21 janvier, les soumonces générales en batterie ont eu lieu à Fontaine et c’était la première sortie de la nouvelle société de gilles Les Sans Rancunes. « Il y a 4 sociétés de gilles, les géants et une société de paysans, Les Chapeaux Blancs. En tout cela doit donner entre 300 et 400 acteurs », dit Gianfranco Augello, échevin du Folklore de la Ville de Fontaine-L’Évêque. « Nous sommes ravis de pouvoir de nouveau fouler le pavé ! »

Si le Carnaval de Fontaine a pu avoir lieu in extremis l’an dernier, les soumonces n’avaient, elles, plus eu lieu depuis trois ans. « Nous avions eu de la chance et nous avions pu organiser le Laetare en dernière minute, mais pour les soumonces il était trop tard au moment du passage au code jaune », se souvient l’échevin.