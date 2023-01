Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une information que Marc Uyttendaele, l’un des avocats du Milanais, n’a pas voulu confirmer ni infirmer. « Antonio Panzeri était attendu ce mardi 24 janvier pour commencer à témoigner devant les autorités belges dans un lieu tenu secret », annonce un journal hellène.

Par son accord avec la justice belge, il est tenu de dire toute la vérité, rien que la vérité s’il veut bénéficier de sa clémence. Antonio Panzeri informera donc les enquêteurs et la justice sur cinq points précis : 1. le mode de fonctionnement de son organisation. 2. Les arrangements financiers avec les autres parties impliquées. 3. Les structures financières qui ont été mises en place. 4. Les parties intéressées des structures et des avantages offerts. 5. L’implication des personnes connues et inconnues dans l’enquête, y compris l’identité des personnes reconnues coupables de corruption.