Dix zones pilotes à Charleroi pour distribuer des graines contraceptives pour pigeons

Grâce à ces informations, le service bien-être animal de la Ville a pu décider de localisations pour les futurs distributeurs et l’échevine Alicia Monard a pu quant à elle renseigner un montant, estimé à quelque 100.000 euros, au budget 2023 de la Ville, ce chiffre comprenant la location des distributeurs, l’achat des graines et un travail de monitoring sur l’évolution de la population de pigeons.

« Les graines contraceptives sont la solution la plus respectueuse du bien-être animal. On espère voir la population de pigeons réduire de 20 à 30 % dès la première année et de 80 % au bout de quatre années », a indiqué l’échevine.