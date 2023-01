BW Open: joli tir groupé de 7 Belges au Blocry

Sept Belges au départ de ce tout nouveau BW Open, c’est un joli plateau offert à Louvain-La-Neuve (même si, lors de l’Ethias Trophy de Mons, il y avait eu un joli record de 11 Belges dans le grand tableau, en 2007).

Ils étaient encore trois engagés en qualifs ce mardi, ils sont tous passés ! Mention spéciale pour Tibo Colson qui est venu à bout de l’étonnant Ernests Gulbis (34 ans), le Letton a été 10e mondial en 2014, après avoir atteint les demi-finales à Roland-Garros !

Goffin – Coppejans et Colson – De Loore

« Je l’avais dit à mes potes avant le match, mais je me suis refusé d’y penser », rigole le joueur de Maasmechelen (22 ans), grand espoir du tennis flamand, mais qui a perdu trois ans à cause de blessures. Autre revenant après blessures, c’est Joris De Loore (29). Tout semble à nouveau réussir au Brugeois en 2023, lui qui a remporté le Challenger d’Oeiras au Portugal, avant d’y jouer une autre finale dans la foulée. Le voici repris à nouveau en Coupe Davis. « Mon dernier match avec la Belgique ? C’était un double contre Isner aux USA en 2018 ! Je suis heureux d’aller en Corée, même si je sais que c’est dur pour Kimmer (Coppejans), mais je pense qu’avec mes stats actuelles, et mon jeu sur dur, il comprend le choix du capitaine. »

Ironie du sort, Tibo Colson et Joris De Loore se défieront ce mercredi au 1er tour, alors qu’un autre duo belgo-belge, Goffin-Coppejans sera l’affiche de la soirée (20h30).

Le Liégeois Gauthier Onclin s’est aussi qualifié et affrontera, lui, à 18h30, Ugo Humbert, ancien 25e mondial et qui revient tout juste d’un 3e tour à l’Open d’Australie (il jouait encore samedi après-midi à Melbourne). « Je regrettais un peu de ne pas avoir reçu une des wild-cards ici, mais j’ai prouvé sur le terrain que j’avais ma place », avançait fièrement le joueur d’Eben-Emael. « Défier Humbert au 1er tour, c’est à la fois de la malchance et de la chance, car c’est l’occasion de me tester face à un excellent joueur. J’ai gardé un très bon souvenir de mon match contre Seppi (ex-18e), en 2021, à Anvers. Je l’avais accroché 6-4, 7-5… »

L’autre Liégeois, Raphael Collignon, n’a pas non plus été épargné par le tirage, puisqu’il défiera le Suédois Mikael Ymer, 69e mondial !

Zizou Bergs sorti au premier tour

La soirée s’est mal terminée pour le tennis belge avec l’élimination de Zizou Bergs (130e) au 1er tour, battu 6-1, 7-6 (6) par le Croate Borna Gojo (125e). Après une très mauvaise entame de match, le Limbourgeois a pourtant mené 2-5 dans le 2e set, et 1-4 dans le tie-break, mais il a fini par craquer, malgré le soutien du public.