Ski: Armand Marchant réussit son meilleur résultat de la saison à Schladming

A moins de deux semaines des Mondiaux de Courchevel-Méribel, Armand Marchant continue de reprendre des couleurs. Deux jours après avoir fini 17e à Kitzbuehel, le Thimistérois a cette fois terminé 14e du slalom en nocturne de Schladming, en Autriche, son meilleur résultat de la saison.

Parti avec le dossard 39, il avait réussi à se hisser à la 23e place de la première manche. Mais il a fait beaucoup mieux encore dans la seconde en terminant 6e, ce qui lui a permis de remonter en 14e position au général, à 2 sec 51 du vainqueur, le champion olympique français Clément Noël, qui a devancé le Suisse Ramon Zenhaeusern et le Norvégien Lucas Braathen sur le podium.

Il s’agit, pour Marchant, du troisième meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde après sa 5e place à Zagreb en 2019-2020 et sa 7e à Val d’Isère en 2021-2022, à égalité avec son autre 14e place à Madonna di Campiglio en 2021-2022. Cette saison, après avoir démarré avec une 17e place à Val d’Isère, à la mi-décembre, il avait enchaîné avec quatre courses non terminées à Madonna di Campiglio, Garmisch-Partenkirchen, Adelboden et Wengen.

Avant le début des Mondiaux, le 6 février, il aura encore droit à une manche de la Coupe du monde, le 4 février, à Chamonix.

Parti avec le dossard 62, Sam Maes, l’autre Belge présent à Schladming, a terminé 40e de la première manche.