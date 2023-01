Amallah, Raskin, Gholizadeh, Dewaest…: les 6 principales infos du mercato de ce mardi 24 janvier

1 Selim Amallah sur le point de quitter le Standard

Selim Amallah ne devrait pas rester bien plus longtemps au Standard. Le milieu de terrain est écarté du noyau depuis plus de deux mois suite à l’échec des négociations de sa prolongation. Ses performances avec le Maroc lors de la Coupe du monde ont attiré l’attention et plusieurs clubs sont sur sa piste.

Alors qu’on a déjà évoqué l’intérêt porté par Valence, c’est un autre pensionnaire de Liga qui serait tout proche de s’offrir Amallah. Selon nos informations, les négociations avec le Real Valladolid sont en bonne voie et devraient aboutir dans le courant de la semaine.

2 Le départ de Nicolas Raskin se précise au Standard

Alors que le club écossais des Rangers affirme n’avoir trouvé aucun accord avec Nicolas Raskin, il se confirme que celui-ci a bel et bien passé ses tests physiques et médicaux vendredi non pas à Glasgow mais bien à Londres, où il était arrivé la veille, avant de finaliser son contrat samedi. Sans prévenir le Standard, ce qu’il n’était pas obligé de faire puisqu’il bénéficiait de deux jours de congé, les U23, avec qui il s’entraîne, devant disputer vendredi soir à Lommel un match face à Jong Genk, finalement remis, avant de souffler le lendemain. Et si le club écossais n’a pas encore pris contact avec le club liégeois, pour déterminer le montant de l’indemnité de départ, il devrait le faire en fin de mercato, pour convaincre le Standard de libérer Raskin dès à présent, et pas en juin au terme de son contrat, pour une somme pas très importante.

3 SC Charleroi : Ali Gholizadeh veut partir pour des raisons privées

En difficulté ces derniers temps, Ali Gholizadeh n’était pas du groupe qui est allé accrocher un point au stade Jan Breydel. Le choix sportif s’explique évidemment par ses très mauvaises prestations contre le Cercle et Gand. Celles-ci trouvent leur explication dans le fait que l’international iranien a la tête ailleurs. « Il a quelques soucis privés en ce moment », expliquait Felice Mazzù après le match contre le Cercle, avant de le répéter ce dimanche, ajoutant que sa non-sélection avait pour raison ses récents mauvais matches, au-delà de la douleur au genou qu’il a ressentie en fin de semaine passée.

4 Eduard Sobol et Cyle Larin quittent le FC Bruges

Eduard Sobol quitte le Club Bruges pour Strasbourg, ont annoncé les deux clubs lundi soir. l’information a été confirmée mardi matin. Le défenseur ukrainien s’est engagé pour trois ans et demi en faveur du pensionnaire de Ligue 1.

Sobol, 27 ans, évoluait à Bruges depuis juillet 2019. Il a porté le maillot blauw-zwart à 124 reprises, marquant 4 buts. Avec le Club, il a remporté trois titres de champion de Belgique. Cette saison, le latéral a joué 9 matches de championnat et 4 de Ligue des champions avec Bruges.

Formé au Metalurh Zaporijia, Sobol a également joué au Shakhtar Donetsk, au Metalurh Donetsk, au Metalist Kharkiv et au Zorya Louhansk en Ukraine ainsi qu’au Slavia Prague et au FK Jablonec en République tchèque. Il compte 27 présences en équipe nationale.

Par ailleursn le Club a prêté, avec une option d’achat, son attaquant canadien Cyle Larin au club espagnol de Valladolid jusqu’au terme de la saison, ont annoncé les deux clubs mardi.

Larin, 27 ans, est arrivé à Bruges l’été dernier en provenance du Besiktas en Turquie. L’attaquant canadien, passé aussi par Zulte Waregem lors de la saison 2019-2020, a eu du mal à convaincre durant le premier tour, inscrivant seulement un but en 13 rencontres toutes compétitions confondues.

5 Fabio Silva confirme son départ d’Anderlecht

Sur Instagram, Fabio silva a annoncé son départ d Anderlecht. Il va être prêté au PSV.

L’attaquant du RSC Anderlecht Fabio Silva a en effet confirmé son départ du club bruxellois via son compte Instagram mardi. Le Portugais, prêté par Wolverhampton, est annoncé au PSV Eindhoven aux Pays-Bas.

« Je veux exprimer ma gratitude envers ce magnifique club et ses supporters. Ils ont cru en moi et m’ont fait confiance à une période où beaucoup ont douté. Je veux aussi remercier mes équipiers pour leur soutien et les bons moments sur et en dehors du terrain. Quant aux incroyables supporters, vous avez été essentiels pour me soutenir ainsi que l’équipe, malgré les résultats qui n’ont pas toujours répondu aux attentes. Je serai toujours supporter de ce grand club, sans aucun doute le plus grand en Belgique », a écrit Silva sur Instagram.

6 Sébastien Dewaest poursuit sa carrière à l’AEL Limassol

Sébastien Dewaest quitte le Racing Genk et s’est engagé avec l’AEL Limassol, a annoncé le club chypriote. Le défenseur doit encore passer sa visite médicale avant de signer un contrat de six mois avec une option pour une saison supplémentaire.

Dewaest, 31 ans, a rejoint Genk en 2015, remportant notamment un titre de champion de Belgique en 2019. Le défenseur, passé aussi par Charleroi, a ensuite été versé dans le noyau B et a enchaîné les prêts à Toulouse en France (2020-2021) puis à Oud-Heverlee Louvain (2021-2022). Cette saison, il a joué deux rencontres avec les U23 de Genk en Challenger Pro League. À Limassol, actuellement 8e en première division chypriote, Dewaest va évoluer avec un ancien Diable rouge en la personne de Kevin Mirallas.