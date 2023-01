Aryna Sabalenka, Elise Mertens, Alexander Blockx... les principaux résultats de la nuit à l’Open d’Australie (vidéos)

Elise Mertens a été éliminée en quarts de finale du double de l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem, mercredi à Melbourne.

Associée à l’Australienne Storm Hunter, avec qui elle forme la paire tête de série N.4, Mertens s’est inclinée en trois sets 7-6 (8/6), 2-6, 6-4 contre la paire composée de l’Ukrainienne Marta Kostyuk et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse dans une rencontre initialement prévue mardi mais reportée à cause de la pluie.

En simple, la Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale, s’est qualifiée, mercredi à Melbourne, pour les demi-finales de l’Open d’Australie où elle affrontera la Polonaise Magda Linette.

Sabalenka, 24 ans, a battu en quarts la Croate Donna Vekic (64e) 6-3, 6-2 et rejoint pour la première fois le dernier carré du Majeur australien. Elle a déjà joué trois demi-finales en Grand Chelem (Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022) sans jamais parvenir en finale.

De son côté, la Polonaise Magda Linette, 45e mondiale, s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Open d’Australie en battant la Tchèque Karolina Pliskova (31e) 6-3, 7-5, mercredi à Melbourne.

Chez les juniors, Alexander Blockx s’est qualifié pour les quarts de finale du double juniors garçons de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem, mercredi à Melbourne.

Associé au Brésilien Joao Fonseca, avec qui il forme la paire tête de série N.1, Blockx s’est imposé contre le duo composé du Canadien Keegan Rice et du Sud-Coréen Hoyoung Roh sur le score de 6-3, 4-6 (10-3) en 1 heure et 15 minutes dans une rencontre initialement prévue mardi mais reportée à cause de la pluie.

En quarts de finale, la paire belgo-brésilienne affrontera les vainqueurs du match entre la paire composée du Polonais Tomasz Berkieta et l’Autrichien Joel Schwaerzler et celle composée de l’Ukrainien Volodymyr Iakubenko et l’Estonien Oliver Ojakaar.

En simple, Blockx, 10e mondial et tête de série N.3, s’est qualifié pour les quarts de finale mercredi après sa victoire 6-2, 6-2 face au Bulgare Adriano Dzhenev, 27e mondial et tête de série N.15.