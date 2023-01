Easyjet relève ses prévisions de bénéfice pour 2022/2023

Il souligne que les rendements s’améliorent, avec les revenus par siège en hausse de plus d’un tiers sur un an, tout comme les revenus annexes aux tickets (consommations, bagages, etc). Il ajoute que ses offres de vacances clé en main enregistrent une hausse de 161% sur un an de ses clients grâce à un appétit très fort pour les voyages au Royaume-Uni.

Les perspectives pour Pâques, qui entrent dans le troisième trimestre comptable, sont très favorables tout comme celles pour l’été.

En termes de capacité, le groupe anticipe pour son premier semestre décalé 38 millions de sièges, soit 25% de plus qu’un an plus tôt, et table sur 56 millions de sièges pour le deuxième semestre (+9% sur un an).