Le coin du tacticien : le hors-jeu, une règle à (faire) assimiler en douceur

Combien de buts refusés, de défenseurs désabusés et de débats plus qu’animés chaque jour de par le monde, à tous les niveaux, autour d’un hors-jeu ? Alors, prenons les choses dans l’ordre… Que dit la règle ? La célèbre loi 11 est sûrement la plus difficile à assimiler au foot.

Un joueur est en position de hors-jeu au moment où son coéquipier lui fait une passe s’il se trouve entre le dernier défenseur et le gardien adverse ou, dans de très rares cas, un autre joueur. La position du joueur est jugée par l’arbitre au moment où le ballon quitte les pieds de son partenaire.

Cependant, il n’y a pas de hors-jeu s’il est sur la même ligne que le dernier défenseur. Idem lors d’une rentrée en touche ou d’un dégagement du gardien sur un coup de pied de but ou encore quand le joueur réceptionne le ballon dans sa propre moitié de terrain.

Le hors-jeu n’est pas une infraction en soi. Un joueur peut en effet très bien être derrière le dernier défenseur de l’autre équipe s’il ne touche pas le ballon et s’il ne gêne pas son adversaire. Quand l’arbitre signale un hors-jeu, le ballon est rendu à l’équipe adverse qui se voit accorder un coup franc indirect à l’endroit du joueur sanctionné.

Je me suis penché sur le sujet en pensant aux jeunes joueurs qui passent du foot à huit où le hors-jeu n’existe pas au foot à onze… Quel changement ! Je propose aux formateurs du jeu à huit une mise en place simple pour aider leurs gamins à franchir ce cap important en douceur.

À partir de janvier, insérez donc des entraînements sur grand terrain, recherchez des matches amicaux à onze contre onze, surclassez vos joueurs de catégorie lors des tournois et matches de fin de saison… On se rend compte rapidement que beaucoup d’enfants ont d’énormes difficultés lors du passage au grand terrain et adopter des étapes intermédiaires peut ainsi déjà donner six mois d’avance à l’enfant dans la perception de l’espace afin de comprendre et de dompter ce fameux hors-jeu.