Réchauffement climatique: l’été 2022 a fait changer bien des villes de climat

Ce dernier a analysé les températures de villes d’Europe de l’ouest (France, Espagne, Portugal, Italie) l’an dernier et les a comparées à des températures normales sur la période 1991 à 2020.

Résultat: ces villes ont subi en moyenne des températures de 1,38°C plus élevées que les normales et similaires à celles relevées normalement dans des endroits situés 425 kilomètres plus au sud.