Météo: un temps nuageux mais sec et des maxima à peine positifs

Le temps restera toutefois sec. En cours de journée, des éclaircies pourraient se développer sur le sud-est du pays. Les maxima seront compris entre -1 et +3 degrés dans l’intérieur des terres et seront de l’ordre de +4 ou +5 degrés en bord de mer.

Ce soir et cette nuit, une zone pluvio/neigeuse s’enfoncera lentement dans les terres. Des précipitations pouvant être verglaçantes et/ou sous forme de neige seront temporairement possibles dans le centre. Les minima seront atteints le soir et seront compris entre -5 et -2 en Ardenne et entre -1 et +2 degrés ailleurs.