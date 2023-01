Scène choquante dans un avion: un passager expulsé après avoir eu un comportement inapproprié envers une hôtesse (vidéo)

La scène se déroule à bord d’un vol de la compagnie indienne SpiceJet reliant Delhi à Hyderabad en Inde. On y voit deux hommes discuter avec l’une des hôtesses de l’air de la compagnie. La raison ? L’un des deux est accusé de s’être comporté de manière inappropriée avec cette dernière, rapportent nos confrères du Mirror.

Après avoir été accusé d’agression, l’homme visé s’emporte alors et se dispute avec deux membres du personnel de la compagnie aérienne. Revenu à la raison, il aurait alors présenté ses excuses. Néanmoins, l’agresseur présumé et son ami ont été expulsés du vol et le premier a été arrêté.