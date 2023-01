Honor 70, test et avis: un smartphone milieu de gamme puissant et endurant

Affiché à environ 500 euros selon le revendeur, ce smartphone présente pourtant une série de fonctionnalités que l’on retrouve dans des téléphones plus « haut de gamme ». En atteste, pour commencer, ce très grand écran (6,67 pouces, Oled) très lumineux, qui affiche des couleurs très claires et naturelles, très bien calibrées. Idéal pour regarder des vidéos chez soi ou dans les transports en commun, par exemple, en intérieur comme en extérieur. Légèrement courbé sur les côtés, l’écran affiche par ailleurs un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120Hz, fonctionnalités qu’on ne retrouve que très rarement dans la concurrence à prix égal.

Un bon élève

Assez immanquables, les deux objectifs photos sont massifs : un premier de 54 Mpx en grand-angle, le second en 50 Mpx, en ultra grand angle. Avec de bonnes conditions de luminosité, les clichés sont particulièrement détaillés, la lumière est bien gérée, de même que la calibration des couleurs et du contraste. En revanche, l’appareil montre ses limites quand l’environnement est plus sombre surtout quand on prend des photos « à main levée ». Pas gravissime en soit pour un téléphone de milieu de gamme, mais une performance qui nous laisse quelque peu sur notre faim. À prix égal, un Google Pixel 6a, par exemple, fait beaucoup mieux.