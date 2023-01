Robbie Williams en duo avec… un chat ! (vidéo)

Connu pour son amour pour les chiens, Robbie Williams apprécie également la présence des chats. L’année derrière, il a d’ailleurs adopté deux nouveaux félins, Elvis et Priscilla. S'inspirant de leurs petites bêtises et du caractère espiègle de Felix, la star de la chanson anglaise prête aujourd'hui sa voix à la nouvelle campagne des recettes Purina, qui sera lancée ce soir en Europe. « C’est officiel, je suis la nouvelle voix de Felix. Je suis fan des chats depuis longtemps, j’ai eu de nombreux compagnons félins au fil des ans et, après avoir étudié leur comportement fascinant, je peux dire sans me tromper que ‘It’s great to be a cat’ (’c’est si bon d’être un chat’) », déclare Robbie Williams dans la bande annonce.

Aussi espiègle l’un que l’autre, dans le clip qui sera diffusée exclusivement en digital et disponible sur YouTube à partir de 18 heures, on y voit le duo malicieux faire les 400 coups devant la caméra alors qu'ils doivent faire équipe pour la première de leur nouvelle collaboration.