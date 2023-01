«J’ai reconnu le pull bleu qu’il portait»: décédé il y a 9 ans, le mari de Lucy a été aperçu… dans la vidéo promotionnelle d’un restaurant

Stupéfaite d’apercevoir son défunt mari, la veuve n’a pas quitté la vidéo des yeux pendant de longues minutes. « Je n’ai pas pu mettre le film en pause, j’ai dû le repasser une trentaine de fois et à chaque fois, j’étais de plus en plus sûre. Harry était un homme grand et distinctif. Il a des cheveux blancs. Sa carrure et ses lunettes sont caractéristiques. J’ai reconnu le pull bleu qu’il portait et il est assis là avec son fils Alex », a indiqué Lucy.