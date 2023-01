Guerre en Ukraine: les forces russes ont avancé à Bakhmout

Selon lui, les troupes russes, et en particulier des mercenaires du groupe paramilitaire Wagner, «avancent».

«Des hostilités assez dures se poursuivent à (Bakhmout) (...) Des combats se déroulent déjà quelque part à la périphérie, et quelque part dans ces quartiers qui étaient encore tenus par l’ennemi assez récemment», a déclaré Denis Pouchiline, chef de l’occupation russe dans la région de Donetsk, cité par les agences de presse russes.

La ville, en grande partie détruite et dont l’importance stratégique est contestée par les experts, est devenue ces derniers mois le lieu de lourdes pertes dans les deux camps.

Selon M. Pouchiline, la percée revendiquée par la Russie plus tôt en janvier à Soledar, située plus au nord, a «joué un rôle clé» dans les avancées actuelles à Bakhmout.

La prise de cette ville «a permis de bloquer les voies d’approvisionnement de l’ennemi et, en partie, de prendre sous contrôle opérationnel des zones» à partir desquelles les Ukrainiens frappaient des positions russes, a-t-il poursuivi.

Le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a lui fait savoir mardi soir via son service de presse que «le but de la prise de Bakhmout est de détruire l’armée ukrainienne dans les environs de la ville et d’empêcher toute action offensive dans toutes les directions».

«Toutes les unités prêtes au combat des forces armées ukrainiennes sont envoyées à Bakhmout et le groupe Wagner les détruit, ouvrant des opportunités opérationnelles sur d’autres directions» du front, a-t-il affirmé.

L’état-major ukrainien a confirmé dans son rapport quotidien mercredi des assauts russes à Bakhmout et dans sa région.