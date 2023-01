Un violent incendie d'appartement s'est déclaré dans la rue Gisbert Combaz à Saint-Gilles ce mercredi matin. C'est ce qu'ont rapporté les pompiers de Bruxelles.

L'incendie a fait rage au deuxième étage du bâtiment, mais on ne sait pas encore s'il y a eu des victimes. La cause de l'incendie n'est pas encore claire non plus.