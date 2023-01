Les accueillantes de l’école communale de Meslin-l’Evêque misent à l’honneur

L’accueil extrascolaire est un passage quotidien pour beaucoup d’enfants entre 2 ans et demi et 12 ans. Ce service d’accueil avant et après l’école est un service indispensable pour la plupart des familles. Mais plus qu’une « garderie », il s’agit d’un réel espace de temps libre, de découvertes, d’échanges, d’éducation, d’amusement, de sociabilisation et de construction.

La CSC Services publics se tient aux côtés des accueillants et a décidé de les mettre à l’honneur. Ainsi, une délégation s’est rendue à la rencontre des accueillantes de la Ville d’Ath ce mardi à Meslin-l’Evêque. « Ce rendez-vous annuel vise à assurer la visibilité de ce secteur en manque de reconnaissance », a expliqué Marc Snappe Secrétaire régional de la CSC.