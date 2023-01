Développement du site de la Cova à Arlon, le conseil communal lance la première étape: «Un projet important et d’une vision structurante du sport pour le chef-lieu»

Le point le plus important de l’ordre du jour de cette séance du 24 mars était la désignation d’un auteur de projet pour le site de la COVA. Site connu de tous les habitants de la région. « C’est aujourd’hui, au conseil communal, que nous lançons une première étape d’un projet important et d’une vision structurante du sport sur Arlon avec le processus de désignation d’un auteur de projet pour le site de la Cova », a lancé Didier Laforge, échevin des sports.

Pour rappel, la Ville s’était dotée d’un schéma de développement sportif. Ce dernier désignait trois pôles. « Le pôle de Walzing pour le hockey, dont le terrain a été inauguré, est pleinement occupé. Dernièrement, nous avons désigné un auteur de projet pour le football. Le tennis a également son propre projet. Il y a le pôle de la Spetz où il reste à désigner un auteur de projet pour la partie football. Et enfin, le pôle de la Cova avec une mutualisation des infrastructures pour le football et l’athlétisme. »

Concrètement, voici comment le projet a été imaginé. « Il y a la création d’un petit terrain de football synthétique avec éclairage adapté, d’un grand terrain de football synthétique avec éclairage adapté et d’un terrain d’honneur en herbe à mutualiser avec l’athlétisme, qui comprendra une piste de 6 à 8 couloirs. Il y a aussi la construction d’un bâtiment comprenant une buvette, un bureau, une salle de réunion ainsi que des vestiaires sous la tribune. Il y aura également la création d’une tribune répondant aux besoins des deux disciplines. » Ces différentes infrastructures auront évidemment un accès PMR.

Budget : 2,42 millions d’euros

« L’aménagement paysager du site est un autre point important de ce projet avec une attention particulière sur le stationnement et la circulation piétonne. La plaine de jeux et l’espace pétanque devront être préservés. Ce sont d’ailleurs des espaces très appréciés par nos citoyens et leurs familles. »

Le budget estimé pour les travaux est de 2.420.000 € TVA comprise et fera l’objet d’une demande de subside auprès d’INFRASPORTS. « La base est de 50 % de subside, mais on espère 60 %. Grâce à la mutualisation, on pourrait gagner des pourcentages », a répondu Didier Laforge à une question de Marc Kerger, conseiller communal de son groupe.