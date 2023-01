Bastogne pleure le décès de Monsieur Jean Lambert, un agronome et professeur d’Université réputé et apprécié de tous

Il a certainement fallu au moins toutes ces qualités pour convaincre son Université, l'UCL, de croire en son projet et pour que la Province et la Commune le soutiennent sans discontinuer.

Agronome réputé et apprécié de tous, Professeur d’Université, Jean Lambert a développé pendant des décennies, jour après jour, le centre de recherches agronomiques de Michamps avec ténacité et enthousiasme.

Le centre de Michamps a développé et diversifié ses activités au fil du temps pour être toujours davantage au service des agriculteurs et de la nature de notre belle Ardenne. Analyses, expérimentations, service d’accompagnement sont aujourd’hui autant d’atouts du centre.

Celui-ci a acquis une réputation et la confiance du monde agricole au-delà des frontières de notre commune, de notre province et de notre pays.

On le doit à Jean Lambert, qui a pu transmettre à ses successeurs et à son équipe, ses compétences, sa curiosité sans limite et sa passion pour la nature.

Il était une personnalité hors norme ! Pour Benoît Lutgen, personne ne pouvait rester indifférent lors d’une rencontre avec lui.

Sa gentillesse, son humour, sa voix si particulière, son attention pour chacun, son intelligence exceptionnelle et sa modestie offraient une forme de magie chaque fois que l’on avait le bonheur de le rencontrer.

Il a aussi donné l’envie à de très nombreux jeunes d’être toujours curieux et de pouvoir s’émerveiller.

Bastogne, le monde agricole, les amoureux de l’Ardenne et de la nature perdent un pionnier, un guide.

Jean avait eu la sagesse de transmettre à ses pairs toute sa passion et ses compétences pour que ce qu’il avait construit puisse continuer à se développer par-delà son existence. Qu’il soit aussi chaleureusement remercié pour cela.