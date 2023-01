P2C: Steve Paquay prochain coach de Weywertz qui aspire à retrouver la P1 le plus vite possible

Si le présent de Weywertz se fait avec le duo Benjamin De Vuyst/Antoine Evens à la tête de l’équipe première, on savait déjà que le futur allait être différent. Les deux anciens joueurs avaient déjà signifié à leur comité qu’il ne prolongerait pas l’aventure qui a débuté au milieu de la saison dernière à la suite du départ de Didier Degueldre.

En quête d’un nouvel entraîneur depuis plusieurs semaines, Weywertz a trouvé l’homme qui sera à la tête des Germanophones à partir de la saison prochaine. Et c’est une figure bien connue des cantons de l’est puisqu’il s’agit de Steve Paquay. Actuellement, il coache Spa qu’il va donc quitter au terme de ce championnat. Auparavant, il a longtemps été coach à Butgenbach avant d’être remercié en octobre dernier.

Roland Gilles, le président du club, se dit satisfait de ce choix qu’il nous explique. « On a directement senti un bon dialogue avec Steve. C’est quelqu’un d’extrêmement rigoureux dans son travail et surtout, c’est un fou de foot ! On s’est un peu renseigné le concernant et sa vision convient parfaitement à ce que l’on a envie de faire à Weywertz. De plus, il parle allemand. »

Fin de carrière pour Boemer et Heinen

Désormais, le nouvel homme fort et son comité vont devoir s’atteler à la confection du noyau pour la saison prochaine. Il est déjà acquis que des joueurs comme Robin Boemer ou Markus Heinen, qui ont déjà décalé leur fin de carrière d’une saison, ne seront plus là la saison prochaine. « On va essayer de reconduire un maximum de joueurs du noyau et de compenser les quelques départs. »

Quid du duo De Vuyst/Evens ? « Ils ont signalé très tôt que c’était leur dernière saison. Mais s’ils ont la volonté et qu’il y a une possibilité de les intégrer au club, je ne suis pas contre. Ils ont tellement donné pour Weywertz que c’est aussi leur club aujourd’hui. Néanmoins, ils viennent tous les deux d’être papa à nouveau et ont bien mérité leur retraite. »

Enfin, Roland Gilles dévoile également les ambitions futures. « Weywertz veut évoluer le plus haut possible et l’objectif est donc de retrouver la P1 le plus rapidement possible. Surtout que dans le noyau, on retrouve bon nombre de joueurs qui y ont déjà joué pendant plusieurs saisons. »

Et on se doute que ce sera la mission première de Steve Paquay. Actuellement, les Germanophones sont 8e en P2C.