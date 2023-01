Classiques ardennaises: le programme de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège dévoilé

Les organisateurs des classiques ardennaises ont présenté mercredi à Liège les éditions 2023 de la Flèche wallonne et de Liège-Bastogne-Liège.

La 87e édition de la Flèche wallonne sera disputée le 19 avril entre Herve et le Mur de Huy, sur la distance de 194,5 kilomètres. Onze côtes seront au menu du jour, dont trois ascensions du Mur de Huy, au sommet duquel sera jugée l’arrivée vers 16h15.

La 26e édition de la Flèche wallonne féminine sera également disputée le 19 avril. Le départ sera donné sur le Grand-Place de Huy pour une course de 131,5 kilomètres avec huit côtes, dont trois fois le Mur de Huy au sommet duquel sera jugée l’arrivée vers 12h.

La Flèche wallonne 2022 avait vu les victoires de Dylan Teuns et de l’Italienne Martha Cavalli.

La 109e édition de Liege-Bastogne-Liège sera disputée le 23 avril sur la distance de 258,5 kilomètres. Dix côtes seront au menu des coureurs, dont Wanne, Stockeu, Haute-Levée, Les Forges, La Redoute, la Roche-aux-Faucons. L’arrivée sera fixée au Quai des Ardennes à Liège vers 16h35.

La course Liège-Bastogne-Liège féminine en sera à sa 7e édition. Elle sera également disputée le 23 avril. Le départ sera donné à Bastogne et l’arrivée sera fixée vers 12h15 à Liège au terme de 140,5 kilomètres de course. Huit côtes seront au menu des coureuses. Les 89 derniers kilomètres seront identiques à la course des hommes.

Les lauriers de la Doyenne étaient revenus en 2022 à Remco Evenepoel et à la Néerlandaise Annemiek Van Vliegen. Evenpoel a déjà annoncé sa participation à Liège.