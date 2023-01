Des centaines de kilos de stupéfiants saisis en 2022 lors d’opérations transfrontalières

En place depuis 2006, la coopération internationale Hazeldonk vise à instiguer une lutte transfrontalière contre les réseaux organisés de distribution de drogue, notamment via des actions de contrôle conjointes, des échanges d’informations et un travail de recherche. Les poursuites transfrontalières s’en trouvent également facilitées.

Les participants se coordonnent pour plusieurs types d’opérations. Les actions dites «Étoile», menées simultanément dans les quatre pays cinq fois par an sur plusieurs jours, se focalisent sur les véhicules personnels des passeurs de drogues et sur les transports en commun. En 2022, elles ont permis de mettre la main sur 48 kilos de marijuana, 70 kilos de haschich, 73 kilos de cocaïne, 79.000 pilules d’ecstasy et près de 264.000 euros en espèces. Des enquêtes menées en amont ont également abouti au démantèlement d’un laboratoire de production de drogue et d’une «blanchisserie» de cocaïne, situés en Belgique.