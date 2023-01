Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les chasseurs de Samart n’ont pas mis longtemps à sortir du bois pour répondre aux accusations lancées par un Sautourois qui a croisé leur chemin dimanche dernier, vers 13h.

de videos

« Cinq ou six chasseurs marchaient dans une prairie, entre le château et le cimetière de Samart », indiquait Yves Lambert ce 25 janvier dans nos colonnes. « On ne les voyait pas bien, car ils ne portaient pas de veste orange ou fluo. Mais surtout, ils tiraient dans tous les sens en avançant vers une route ! »

Lire aussi «Ces chasseurs n’étaient pas annoncés et tiraient en direction d’une route», dénonce Yves, qui s’est senti en danger dimanche du côté de Philippeville (photos et vidéo)

La voirie, c’était la rue de Roly, où le promeneur a aperçu une voiture passer alors que les chasseurs braquaient leur fusil dans cette direction. « Quand j’ai vu ça, je me suis dit, mais ils sont dingues ! », a ajouté l’ex-militaire, commandant de son état. « Moi-même, je me sentais en danger. »