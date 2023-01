Subventions culturelles: la Cour des comptes formule une série de pistes d’amélioration

En 2020, la FWB ne comptait pas moins de 113 opérateurs de ce type, dont en particulier le Botanique, les Halles de Schaerbeek, Mons Arts de la scène ou encore le Palais des Beaux-Arts de Charleroi.

Deux réalités coexistent en matière de subventions à ces opérateurs en Wallonie et à Bruxelles. Soit elles ne relèvent d’aucune réglementation sectorielle, et sont dès lors dites « facultatives ». Soit elles sont régies par un décret d’avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène. Dans ce dernier cas, les subventions sont alors qualifiées de « réglementaires ».