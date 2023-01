Opération de sécurisation de la police dans le secteur Horeca à Waremme: 200 personnes contrôlées

Ce vendredi 20 janvier, en collaboration avec les services des Lois Sociales, de l’Onem et des Douanes, la zone de police Hesbaye a effectué une opération de sécurisation visant le secteur Horeca du centre-ville de Waremme et de la chaussée Romaine entre 21h00 et 00h30.

Cette opération a mobilisé une trentaine d’intervenants et un maitre-chien stupéfiant de la police fédérale.