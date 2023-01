Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Conseil communal anderlechtois a décidé de donner le nom de Philippe Thys à la nouvelle voirie créée entre la chaussée de Mons et le canal. Ce passage est établi dans le cadre du Contrat de quartier durable Biestebroeck. L’échevine Fabienne Miroir (PS) a motivé le choix du collège, expliquant que la commune avait décidé de nommer la nouvelle voirie de la sorte, car « Philippe Thys a été coureur cycliste belge renommé. Il est né à Anderlecht en 1889, et a remporté trois fois le maillot jaune du Tour de France, en 1913, 1914 et 1920. »