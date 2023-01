Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On savait, depuis ce lundi, qu’il y aurait à nouveau un joueur américain en demi-finales de l’Open d’Australie, 14 ans (!) après Andy Roddick, dernier joueur américain dans le carré magique de Melbourne (battu, alors, par Roger Federer). Et c’est Tommy Paul, 25 ans et 35e mondial, qui a pris le ticket, au détriment de son jeune compatriote, le fougueux Ben Shelton (20 ans) qui a semblé un peu à court de jus, après son huitième en cinq sets, encore contre un Américain, Jeffrey John Wolf.