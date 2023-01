Réunion entre syndicats et ministre de l’Intérieur autour de la sécurité des secouristes

Après avoir observé une minute de silence quelques heures auparavant pour rendre hommage au personnel victime de ces violences, les syndicats rencontrent la ministre de l’Intérieur. Ils entendent obtenir un «plan d’action concret» et exigent notamment un meilleur cadastre des incidents ainsi qu’une campagne pour promouvoir la tolérance zéro. Les organisations veulent aussi une politique avec un encadrement fédéral fort dans chaque zone de secours.

«On souhaite que la ministre prenne des mesures claires et on souhaite qu’il y ait une politique de tolérance zéro autour du personnel de secours, tant les pompiers que les ambulanciers. Avec de véritables actes pour entourer et enregistrer les agressions qui ont lieu», explique Julie Happaerts, secrétaire permanente de la CSC pour le groupe pompier.