Le papy borain abuse sexuellement de plusieurs enfants de sa famille: ils craignaient notamment le rituel du plateau-repas

Un Borain, condamné à six ans de prison en première instance pour des faits de mœurs, faisait face aux enfants de son ex-compagne, particulièrement remontés contre lui. Ils le sont d’autant plus que le premier juge n’avait pas retenu deux viols, commis sur des mineures.

Le 1er novembre 2020, la famille se réunit car un garçon a un lourd secret à dévoiler. Il raconte qu’il a été abusé sexuellement durant son enfance. « T’es pas le seul », lui répond sa nièce. La boîte de pandore est ouverte. D’autres enfants de la famille dénoncent des faits identiques et ils désignent tous le compagnon de leur grand-mère…

Même la fille adoptive du prévenu révèle ce qu’elle avait enfoui au fond de sa mémoire. Elle se souvient des caresses de son père sur ses fesses et sa poitrine, ses tentatives d’embrassade avec la langue et de son sexe en érection quand elle sautait sur ses genoux.

Le rituel du plateau-repas

Le ministère public est en appel, contestant les deux acquittements dont a bénéficié le prévenu en première instance. Il demande aussi à la cour de requalifier les attentats à la pudeur en atteinte à l’intégrité sexuelle comme le prévoit le nouveau code pénal sexuel, entré en vigueur le 1er juin 2022, soit après le jugement prononcé le 4 avril dernier.

L’avocat Henry Van Malleghem défend le prévenu. - EG

Pour l’avocat général, toutes les préventions sont établies, le prévenu a fait plusieurs victimes, des petites filles qui ont des difficultés à se reconstruire. Henri Renard retient la similitude des faits racontés par les enfants. « Chacune a donné des détails précis, ce rituel du plateau-repas porté à leur grand-père, au lit, qui en profitait pour faire des gestes inacceptables », dit-il. L’avocat général se demande quel serait l’intérêt des jeunes filles de mentir. Une peine de huit ans de prison est requise.

Photos dans le garage

Les avocats des parties civiles ont raconté le calvaire subi par toutes ces jeunes filles depuis 2014. « Ma cliente, âgée de 18 ans aujourd’hui, est complètement perdue et terrorisée », confie Me Bombart. Pour l’avocate, les déclarations concordantes des victimes sont renforcées par le fait qu’aucune n’avait connaissance des déclarations des autres. « Dénoncer ces faits m’a enlevé un poids », confie une jeune femme en pleurs.

Pendant six ans, rien ne laissait transparaître ce qui se passait derrière les murs de la maison familiale. Le père d’une victime, actuellement détenu, qui a ouvert la boîte de pandore, n’avait rien remarqué d’anormal dans le comportement des enfants et de celui qu’il considérait comme son père. D’ailleurs, ce dernier était plutôt bien vu par les enfants de sa compagne. « Mais plus tard, j’ai trouvé des photos d’enfants cachés dans le garage », raconte le détenu, partie civile.

La caravane

La présidente de la cour s’étonne que ce dossier n’ait pas été mis à l’instruction et qu’aucune perquisition n’ait été menée. De plus, des témoins importants n’ont pas été auditionnés. Me Henry Van Malleghem, pour la défense, le regrette.

Le prévenu, quant à lui, conteste l’ensemble des faits. Il pense que les petits-enfants lui en veulent car sa compagne et lui sont partis habiter dans une caravane à Chimay et que, dès lors, ils ne peuvent plus s’occuper d’eux. « Oui, mais votre explication ne tient pas pour votre fille », remarque la présidente.

Des insultes

Son avocat a remis en question les rapports « contradictoires » d’expertise de crédibilité et plaide un acquittement partiel au bénéfice du doute. Subsidiairement, un sursis probatoire est proposé pour un homme âgé de 64 ans, qui n’avait aucun antécédent judiciaire.

L’audience s’est mal terminée, le prévenu étant insulté par les enfants de sa compagne. La police a dû intervenir. L’arrêt sera rendu le 22 février prochain.