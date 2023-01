Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le plan Good Move a fait couler beaucoup d’encre. Désormais, c’est vers le nouveau RRU que tous les regards se tournent. L’enquête publique s’est terminée le 20 janvier et le secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels) a présenté le projet ce lundi au parlement bruxellois. Interpellée par de nombreux députés en commission Mobilité ce mardi, la secrétaire d’État Barbara Trachte (Ecolo) remplaçant Elke Van den Brandt (Groen) en congé maladie, a fait « un point complet sur la répartition des usages de la voirie et sur le stationnement des véhicules automobiles qui semblent cristalliser beaucoup d’inquiétudes ».