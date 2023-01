«Only Murders in the Building»: après Paul Rudd et Jesse Williams, une immense star rejoint la saison 3 (vidéo)

Après le chanteur Sting en saison 1, et l’actrice et mannequin Cara Delevingne en saison 2, « Only Murders in the Building » s’offre… Meryl Streep ! La grande actrice rejoint la saison 3 de la comédie d’enquêtes à succès, distribuée sur Disney+ avec, pour têtes d’affiche, Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short.

Meryl ne sera pas la seule « petite » nouvelle puisque Paul Rudd (« Ant-Man ») et Jesse Williams (« Grey’s Anatomy ») ont également été annoncés à la distribution. Le premier jouera la nouvelle victime de la série, tandis que le deuxième est attendu dans la peau d’un documentariste. Aucune indication sur le rôle de l’actrice oscarisée n’a encore été dévoilée.