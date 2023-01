Mercato: Julien Duranville va quitter Anderlecht cet hiver et rejoindre le Borussia Dortmund

Après une tentative cet été, le Borussia Dortmund va bel et bien s’offrir les services de Julien Duranville, jeune pépite d’Anderlecht. Le club allemand a trouvé un accord avec Anderlecht et le jeune joueur passera sa visite médicale ce jeudi à Dortmund avant de s’engager pour quatre ans et demi.

D’après les informations de l’Equipe, Anderlecht va récupérer 8,5 M€ plus 3 M€ de bonus pour la vente de Julien Duranville. Ce dernier a un contrat jusqu’en juin 2024 avec Anderlecht et ne souhaitait pas prolonger l’aventure avec les Mauves.

Les indemnités de ce transfert permettront aux Mauves de se refaire une santé financièrement parlant.