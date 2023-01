Ecchymoses, cicatrices, problèmes urinaires… La liposuccion en Turquie a tourné au cauchemar pour cette Belge de 38 ans

En 2021, Helveh, une belge de 38 ans se rend en Turquie. Une fois sur place, la trentenaire se laisse tenter et a recours à la chirurgie esthétique. Pour ce faire, la jeune belge s’est rendue dans une clinique privée d’Istanbul afin de se faire liposucer les fesses et avoir un lifting du visage.

Une opération à 8000 € qui a malheureusement mal tourné… En effet, si le premier jour aucun problème n’est à constater, des ecchymoses apparaissent un jour plus tard. Et avec ces grandes taches bleues, s’ajoutent des cicatrices au visage et des problèmes urinaires. Ainsi, pendant deux à trois mois, la trentenaire n’a plus su se contrôler pour aller aux toilettes, expliquent nos confrères de HLN.