Après «Westworld», Anthony Hopkins revient en série: voici son nouveau rôle surprenant

Anthony Hopkins n’a décidément pas l’intention de prendre sa retraite. À 85 ans, l’acteur oscarisé tiendra l’un des rôles principaux dans la série de gladiateurs « Those About to Die », développée par le réalisateur Roland Emmerich (« Independence Day ») pour la plateforme américaine Peacock.

Au scénario de « Those About to Die », on retrouve Robert Rodat, déjà à l’œuvre sur le film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Vue dans « Westworld », la star du « Silence des Agneaux » jouera pour sa part l’empereur romain Vespasien, connu pour sa politique d’imposition décriée sur l’urine. « Étant monté sur le trône victorieux, après dix ans d’une guerre civile sanglante, il est aujourd’hui vieillissant et décrié par les Patriciens qui veulent le destituer et sauteront sur la moindre occasion de le faire », précise le magazine Empire.