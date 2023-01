Risques limités pour la dette belge à court terme mais élevés à moyen et long termes

Le Conseil central de l’Économie est un organisme consultatif paritaire composé d’organisations patronales et syndicales. Il est notamment connu pour la publication du rapport sur la marge salariale qui traditionnellement donne le coup d’envoi des négociations bisannuelles pour la conclusion d’un accord interprofessionnel.

Ces risques semblent en revanche élevés à moyen et long termes, estime le Conseil central de l’Économie (CCE) dans un récent rapport.

Dans un récent rapport, intitulé «État des lieux des finances publiques belges», le CCE se penche sur la soutenabilité des finances publiques belges, soit la capacité à couvrir les dépenses publiques actuelles et futures par des recettes suffisantes pour éviter un dérapage de la dette publique. Pour ce faire, les soldes primaires structurels (c’est-à-dire le solde budgétaire hors charges d’intérêts) doivent permettre de payer des charges d’intérêt suffisantes sur la dette publique afin que le ratio d’endettement reste constant dans le temps.

Malgré une dette publique attendue à 108% du produit intérieur brut (PIB) en 2023 et un déficit public attendu à 5,8% du PIB en 2023, soit le plus élevé de la zone euro, et malgré des taux en hausse, qui vont sensiblement alourdir les charges d’intérêts, le CCE juge que «les risques à court terme pour la soutenabilité des finances publiques en Belgique restent limités.»