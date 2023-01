Procès des attentats à Bruxelles: «cramés», les terroristes du 22 mars ont agi dans la précipitation

Se sentant «cramés», les auteurs des attentats du 22 mars 2016 à Brussels Airport et à la station de métro Maelbeek, qui ont fait 32 morts au total et des centaines de blessés, ont agi dans la précipitation, ont déduit les enquêteurs sur la base d’un fichier audio envoyé en Syrie par Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui. Dans cet extrait diffusé mercredi matin devant la cour d’assises de Bruxelles, les deux hommes expliquent que «la situation est telle qu’on ne peut plus retarder quoi que ce soit».

Le fichier audio en question, enregistré le 21 mars 2016, a été retrouvé sur l’ordinateur qu’avaient jeté les terroristes dans un sac poubelle rue Max Roos à Schaerbeek, d’où les kamikazes et l’accusé Mohamed Abrini sont partis vers l’aéroport le matin du 22 mars.