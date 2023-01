La taxe déchets pour les indépendants à Tubize fait débat: «Quelle que soit l’activité, vous payez 150€»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À Tubize, une taxe, qui existe depuis de nombreuses années, fait débat depuis le début de cette année 2023, surtout auprès des indépendants. En effet, toutes les entreprises dont le siège social est situé sur le territoire de la commune doivent s’acquitter d’une taxe déchets. Jusque-là, rien de bien anormal... sauf que de petits détails dérangent.

En effet, cette taxe s’applique à tous les indépendants dont le numéro de TVA est répertorié à une adresse tubizienne, qu’ils travaillent ou non dans la commune, que ce soit la même que l’adresse privée, et qu’ils génèrent ou non des déchets. « Moi, qui ai un petit commerce à Tubize, à la même adresse que mon domicile, je dois payer ma taxe privée et une deuxième pour ma société, qui pourtant ne génère absolument aucun déchet supplémentaire », s’indigne Marc Devel, commerçant dans la commune. « Quelle que soit l’activité, même si vous êtes un prestataire de services, qui ne génèrent aucun déchet, vous payez 150€ ».