Qui va remporter le Soulier d’Or 2022? Les principaux candidats à la loupe!

Bryan Heynen (Genk)

SON ANNÉE 2022 : 36 matches (3.125 minutes – 93,8 % du temps de jeu) – 8 buts – 2 assists

SES +

– Plaque tournante de la meilleure équipe du début de saison 2022-2023.

– Il présente de bonnes stats pour un médian axial, surtout sur le deuxième tour.

SES –

– Une première partie d’année plutôt « anonyme », à l’image de toute son équipe.

– S’il est essentiel à Genk, il n’est pas l’élément le plus en vue. Trésor et Onuachu, voire El Khannouss ou Paintsil, devraient aussi prendre beaucoup de points sur le second tour.

Simon Mignolet (FC Bruges)

Champion 2021-2022

Vainqueur de la Supercoupe

Qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions 2022-2023

Demi-finaliste Coupe de Belgique 2021-2022

SON ANNÉE 2022 : 37 matches (3.313 minutes / 99,5 % du temps de jeu) – 16 clean sheets – 32 buts encaissés

SES +

– Extrêmement régulier de janvier à octobre.

– Des prestations cinq étoiles lors des playoffs (4 clean-sheets et seulement 2 buts concédés) pour permettre à Bruges de doubler l’Union.

– Auteur d’arrêts décisifs et pratiquement infranchissable en Ligue des champions (5 clean sheets en 6 matches), si ce n’est lors du off day brugeois contre Porto (0-4).

SES –

– Auteur de quelques erreurs depuis la reprise post-Qatar.

– Un gardien de but n’a plus été consacré depuis 1989.

Casper Nielsen (Union Saint-Gilloise / FC Bruges)

Vice-champion 2021-2022 (Union SG)

Qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions 2022-2023

SON ANNÉE 2022 : 36 matches (3.068 minutes – 92,1 % du temps de jeu) – 9 buts – 1 assist

SES +

– Il a réussi à s’imposer directement à Bruges après son transfert estival.

– Aussi productif au Club (5 buts) qu’à l’Union (4 buts et 1 assist).

SES –

– Va devoir « partager » les points unionistes du premier tour.

– N’a pas échappé au coup de mou des Saint-Gillois lors des playoffs.

– Solide mais finalement peu de coups d’éclat sur l’année 2022 (si ce n’est le but de la victoire brugeoise à Anderlecht mi-octobre).

Paul Onuachu (Genk)

SON ANNÉE 2022 : 32 matches (2.253 minutes – 67,7 % du temps de jeu) – 22 buts – 3 assists

SES +

– Attaquant le plus prolifique de l’année (22 goals) avec, en plus, un bon ratio minutes par but (102).

– Finisseur de la meilleure attaque de Belgique.

SES –

– Tenant du titre, il a inscrit beaucoup moins de buts en 2022 (22) qu’en 2021 (33).

– Ses coéquipiers dans le Limbourg vont le priver de précieux points.

– Il a été absent un tiers du temps de jeu possible.

Teddy Teuma (Union Saint-Gilloise)

Vice-champion 2021-2022

Qualifié pour les 8es de finale de l’Europa League 2022-2023

SON ANNÉE 2022 : 35 matches (2.980 minutes – 89,5 % du temps de jeu) – 8 buts – 11 assists

SES +

– Un solide premier tour et un deuxième exemplaire avec de très bonnes stats à la clé (8 buts, 11 assists), surtout pour un médian axial.

– Capitaine exemplaire et moteur d’une Union qui a su séduire tout le monde et confirmer son niveau.

– Sa belle campagne en Europe a pu jouer dans l’esprit des votants (3 buts et 3 assists).

SES –

– Undav (voire Nielsen) risque de lui « chiper » beaucoup de points au premier tour ; Moris, Vanzeir, Lapoussin voire d’autres au second.

– Très peu de coups d’éclat lors des affiches belges, avec pour symboles des playoffs sans but ni assist.

Mike Trésor (Genk)

SON ANNÉE 2022 : 30 matches (1.973 minutes – 59,2 % du temps de jeu) – 5 buts – 16 assists

SES +

– Roi des assists avec 16, dont 13 rien que sur le second tour.

– Facteur « X » et dynamiteur de la meilleure équipe et attaque la plus prolifique de la saison en cours.

SES –

– Un début d’année 2022 à oublier : il n’était qu’un remplaçant avec à peine un tiers du temps de jeu possible entre janvier et mai.

– Beaucoup de Genkois vont se partager les points lors du second tour.

– Relativement peu de buts inscrits (5 en 2022, soit un toutes les 395 minutes) pour un ailier.

Deniz Undav (Union Saint-Gilloise)

Vice-champion 2021-2022

SON ANNÉE 2022 : 18 matches (1.601 minutes – 93,6 % du temps de jeu avant son départ) – 10 buts – 4 assists

SES +

– Il a été le joueur de l’Union le plus décisif de la première moitié de l’année 2022 avec 10 buts et 4 assists.

– Sans être génial, il a été un des Unionistes à surnager en playoffs, avec 1 goal et 3 passes décisives (tous contre Anderlecht).

SES –

– Parti à Brighton à l’été, il ne prendra des points que sur le premier tour.

– D’autres Unionistes se sont illustrés de janvier à mai et les votes vont donc se diluer.

Hans Vanaken (FC Bruges)

Champion 2021-2022

Vainqueur de la Supercoupe

Qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions 2022-2023

Demi-finaliste Coupe de Belgique 2021-2022

SON ANNÉE 2022 : 37 matches (3.323 minutes – 99,8 % du temps de jeu) – 10 buts – 6 assists

SES +

– Plaque tournante du champion de Belgique, il a de belles stats (10 buts, 6 assists) et a marqué deux buts essentiels en Playoffs 1.

– Indéboulonnable, il a disputé tous les matches – et même toutes compétitions confondues- du Club avec un incroyable temps de jeu (99,8 %) en championnat.

– Habitué du palmarès (lauréat en 2018 et 2019), il jouit également d’une grosse cote de popularité au Nord du pays.

SES –

– Au premier tour, il a été en grande partie éclipsé par Simon Mignolet.

– À l’image du FC Bruges, il a été beaucoup moins brillant au second tour.

– Ne peut pas se prévaloir d’une excellente campagne personnelle en Ligue des champions (ni but ni assist en 540 minutes).